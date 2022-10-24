Ege’deki 6 ilin valisi düzensiz göçle mücadele toplantısında bir araya geldi

Uşak Valisi Turan Ergün'ün ev sahipliğinde, kent merkezinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, illerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ve göç idaresi müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Uşak Valisi Ergün, toplantıda düzensiz göç olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve istatistiki bilgiler gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Düzensiz göçün belli problemleri de beraberinde getirdiğini aktaran Ergün, "Ülkemiz aldığı düzenli göçün yanında içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konumuna ek olarak gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için hedef ülke haline gelmiştir. Küresel bir insanlık trajedisi olan düzensiz göç, ülkemizi her geçen gün artarak etkilemeye devam etmektedir. Karşı karşıya olduğumuz göç sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve insanlığın ortak geleceğini tayin etmek üzere dayanışma ve iş birliği içinde gerekli tedbirleri almak zorundayız." diye konuştu.

Toplantılarda, illerin düzensiz göçle mücadelede karşılaştığı problemler ve iyi uygulama örneklerinin ele alındığını ifade eden Ergün, hazırlanan raporlarla düzensiz göç sorununa ilişkin politikaların belirlenmesine katkı sağlandığını aktardı.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.