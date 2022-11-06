‘İşkenceyle öldürüp ormana gömdüler’

Diyarbakır'dan Kırşehir'e göç eden bir ailenin 8 çocuğundan biri olan Vildan, 18 yaşındayken nişanlandığı amcasının oğlu Resul İnce ile birlikte yaşamaya zorlandı. Aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı şiddet gören ve işkenceye maruz kalan genç kız, işkencelere dayanamayıp evden kaçtı. Bir süre kadın sığınma evinde kaldıktan sonra Uşak'ta tanışarak gönlünü kaptırdığı ve sonrasında evlendiği Osman Çelik ile Eskişehir'de tuttukları evde yaşamaya başladı.



GELMEYE İKNA ETTİLER

Vildan, ailesini merak edip telefonla ara sıra konuştuğu kardeşi Berfin'i bir kez daha aradığında annesi Kadriye ile de görüştü. Annesi ve ablası Hatice, "Baban ağır hasta. Son kez seni görüp affedecek" diyerek Vildan'ı yanlarına gelmeye ikna etti. Ölüm tuzağına çekildiklerinin farkında olmadan Vildan, eşi Osman ile Bayramözü köyündeki baba ocağına geldi.



OSMAN'I LEĞENE KOYDULAR

Vildan, eve geldiğinde babasının elini öperek af diledi. Baba Veysi ise kızını ve damadını reddetti. Bu sırada ellerinde sopalarla içeriye giren ağabey Ramazan İnce ile Resul İnce, Osman'a acımasızca vurmaya başladı. Resul, sopayla feci şekilde dövülen Osman'ı bıçaklarken babası da Vildan'ı dövdü. Kanlar içerisinde kalan Osman'ı aile bireyleri kollarından tutarak banyoya götürdü. Ellerini iple, ağzını da Vildan'ın şalıyla bağladılar. Çırılçıplak soyduktan sonra da müstehcen görüntülerini çektiler. Daha sonra bir leğen içinde salona getirip akşam olmasını beklediler. Karanlık çökünce Osman ve Vildan ormana götürüldü. Resul İnce, Vildan'ın eline bir tabanca verip "Osman'ı vur" dedi. Vildan ise Osman'a ateş etmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine tabancayı alan Resul İnce, önce Vildan'ı üç el, ardından da Osman'ı 6 kurşun sıkıp öldürdü. Cesetleri ormana bırakıp geri döndüler.



CESETLERİ BULUNDU

Baba Veysi İnce, ortada delil bırakmamaları için cesetlerin yok edilmesi talimatını verdi. Resul ve Ramazan ormana geri dönüp, cesetleri gömdü. Osman Çelik'ten 2 gün haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan'ın ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köydeki araştırmalarıyla Vildan ve Osman Çelik'in cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Çifte cinayetle ilgili Vildan'ın annesi Kadriye, babası Veysi, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, ablası Hatice Sesigüzel, amcasının oğlu ve eski nişanlısı Resul İnce'nin da aralarında olduğu 8 kişiye dava açıldı. Savcılık, 'Töre saikiyle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarını istedi. Olayla ilgili tutuklu yargılanan 5 sanık Uşak'ta hakim karşısına çıktı. Vildan Çelik'in kız kardeşi Berfin İnce, duruşmada kan donduran cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.





Resul İnce

SERİ KATİL ÇIKTI

Olayın ardından Uşak'ta bir çiftlikte sahte kimlikle yakalanan Resul İnce'nin seri katil olduğu ortaya çıktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 2008'de kan davası yüzünden 5 kişiyi öldüren İnce'nin bu nedenle 65 yıl hapis cezası aldığı ve 2017 yılından bu yana da firari olarak Resul İnce arandığı belirlendi.





"TALİMATLAR BABAM TARAFINDAN VERİLDİ"

Nişanlısı Resul İnce'nin işkencelerine dayanamadığı için evde kaçan ablasının Osman Çelik'le evlendiğini olaydan 3 ay öncesinden öğrendiğini ifade eden Berfin İnce, "Ablamı baban ağır hasta diyerek eve gelmeye ikna ettiler. Geldiklerinde ise ablamın eski nişanlısı Resul İnce ve arabalarım tarafından sopalarla dövüldükten sonra bıçaklandılar" dedi. Olayın ardından babası Veysi İnce'nin kendisine 'Senin de kanını böyle akıtırım" diyerek tehdit ettiğini ve korktuğu için sustuğunu dile getiren Berfin İnce, "Olaydan sonra eski nişanlısı Resul İnce'nin ablama tabanca verdiğini ve Osman abiye sıkması istediğini, sıkmayınca da ablama 3 el, Osman abiye ise 6 el ateş ederek öldürdüğünü, bir sonraki gün de babamın talimatlarıyla ablam ve Osman abinin gömüldüğünü öğrendim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE