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Haberler Uşak Uşak'ta bıçaklı kavganın sonu kanlı bitti! 1'i ağır 2 yaralı!

Uşak'ta bıçaklı kavganın sonu kanlı bitti! 1'i ağır 2 yaralı!

Uşak salı pazarında 3 kişi arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, G.T. isimli şahıs arkadaşı Z.S. ve K.D.'yi bıçaklayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, G.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

14.11.2022, 09:42

Uşak'ta üç kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs ekiplerce kaçtığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak’ta bıçaklı kavganın sonu kanlı bitti! 1’i ağır 2 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Uşak Merkez'e bağlı Dikilitaş Mahallesi Üçüncü Güldibi Sokak üzerinde bulunan salı pazarında bir grup arasında henüz bilinmeyen sebepten kavga çıktı.

Uşak’ta bıçaklı kavganın sonu kanlı bitti! 1’i ağır 2 yaralı!

Çıkan kavgada G.T., arkadaş olan Z.S. ve K.D.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbarlar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Uşak’ta bıçaklı kavganın sonu kanlı bitti! 1’i ağır 2 yaralı!

Yaralı şahıslardan Z.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şüpheli G.T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçtığı arabayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı Meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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