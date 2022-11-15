Pazar yerindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

UŞAK'TA pazar yerindeki bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Dikilitaş Mahallesi'ndeki pazar yerinde, G.T ile Z.S. ve K.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, üzerindeki bıçakla Z.S. ve K.D'yi yaraladı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Z.S. ve K.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Z.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan G.T. polis ekipleri tarafından kıs sürede yakalandı.

RAMAZAN AYDEMİR