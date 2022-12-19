Uşak’ta geleneksel dokuma yöntemi çarpana sergisi açıldı

'Çarpana' adı verilen deri, ince ağaç levha, fildişi gibi malzemelerden dörtgen veya çokgen şeklinde kesilmiş ve köşeleri delinmiş dokuma aracına işlenmesi ile oluşan eserler, Uşak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından gösterime açıldı.

Sanatçı, Dr. Salimah Amanjani sergisini, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" olması nedeniyle, fark oluşturmak ve bugüne dikkat çekmek için göç sırasında hayatını kaybeden masum çocuklara atfettiğini açıkladı.





Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Okur, "Salimah arkadaşımızın çalışmaları göç k-çerçevesinde adlandırılmış çalışmalardır. Kendisi şu anda geleneksel özgün dokuma çalışmalarını sergilemektedir. İki kıta arasındaki ülkemiz binlerce yıldır göç alıp göç vermektedir. Bu göçlerin Anadolu kültürüne yansıması çok olumlu olmuştur. Olaya bu şekilde bakmamız gerekmektedir. Anadolu'dan her yıl 40 milyon insan geçmektedir" dedi.





Çarpana Sergisinin açılışı sırasında bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "18 Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle bu sergiyi düzenledik. Göç etmek ve göçmen olmak hiç kolay değil. Son 10 yılda Suriye örneğinde bunu gördük. Evlerini ve yurdunu terk etmek zorunda kalanların insan olduğunu unutamamak gerekiyor ve onlara da insan muamelesi yapmak gerekiyor. Türkiye'de birçok göçmene ev sahipliği yaptı. Ülkemiz, tarihinden kültüründen gelen alışkanlıkla insani, nedenlerden dolayı göçmenlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sergiyi hazırlayan değerli sanatçımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür editörüm" diyerek, Sanatçı Dr. Salimah Amanjani'ye çiçek takdim etti.





"SERGİMİ AYLAN BEBEK VE GÖÇ YOLLARINDA ÖLEN MASUMLARA ATFETTİM"

Kendisi Uygur Türklerinden olan ve İran'da doğup büyüyen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salimah Amanjani ise "Yüzlerce yıl önce Türk soyları göçmendi ve göç sırasında çarpanalar kullanırdı. Sanayinin ilerlemesi ile halatlar kullanılmaya başladı. Bu dokumalar görsel anlamda çanta, yastık gibi araç ve gereçlerde sadece motif olarak kullanılıyor. Ben de çarpanaların varlığına dikkat çekmek için ve sanatsal bir obje olarak ele aldım. Bu sergiyi hazırladım. Tasarım ve hazırlanması 3 yıl sürdü. Göç ederken Türkiye'de yaşamını yitiren Aylan Bebeği görünce benim canım çok acıdı ve sergimde "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" nedeni ile yolda ölen kadın ve çocukların masumiyetini ortaya koymak istedim" dedi.





Konuşmaların ardından hep birlikte sergi gezildi. Çarpana dokuma sergisinin 7 Ocak 2023 tarihine kadar Uşak Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açık kalacağı belirtildi.