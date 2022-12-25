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Haberler Uşak Uşak'ın ‘iyilik timi’ gönüllere dokunuyor

Uşak'ın ‘iyilik timi’ gönüllere dokunuyor

Öğrenci ve öğretmenler, ihtiyaç sahiplerine maddi - manevi destek sağlıyor.

25.12.2022

Uşak’ın ‘iyilik timi’ gönüllere dokunuyor

UŞAK Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenleri tarafından kurulan ve 20 öğrenciden oluşan 'İyilik Timleri, hasta, yaşlı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Pazaryerlerinde üşüyen esnafa çay dağıtıyor, cami temizliği yapıyor ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyor. Okulun orta kısmından 10, lise kısmından 10 öğrenci olmak üzere 8 ay önce bir grup öğretmen tarafından kurulan İyilik Timlerinin bir grubu 5 ila 8 öğrenciden oluşuyor. İyilik Timi Ortaokul bölümü öğrencileri, son olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi bölümünü boyadı.

HASTANEYE RENK KATTILAR
BURADA tedavi gören çocukların hastane ortamlarına renk kattılar. Küçük hediyeleri ile yüzlerinde tebessüm oluşturdular.

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