Kadın komutanlar kadına şiddete karşı sahaya indi

UŞAK Jandarma Komutanlığı'na bağlı görev yapan kadın astsubaylar, kentte bulunan bazı okul, çarşı ve pazarlarda, "Kadına el kalkmaz" mottosunu anlatarak KADES sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ebru Zuhal Turgut ve Jandarma Astsubay Çavuş Gamze Deniz Kalaycı, kadına karşı şiddeti önlemek, KADES uygulaması ve jandarma teşkilatını tanıtmak için Uşak sokaklarına indi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği kısmında görev yapan kadın komutanların ilk durağı Aybey İlkokulu oldu.

BİNLERCE KİŞİYE EĞİTİM

BURADA öğrenim görmekte olan 35 anasınıfı öğrencisine; "Tim Jandarma" adlı çizgi film izleten genç astsubaylar, jandarmalık mesleği hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi. Turgut ve ve Kalaycı'nın bir sonraki durağı; özel bir çağrı merkezi ve Bölme Köylü Pazarı oldu. Binlerce kişiye eğitim veren jandarma ekipleri Uşaklıların takdirini kazandı.

RAMAZAN AYDEMİR