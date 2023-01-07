Cinayet gibi kazada sürücüye 10 yıl hapis

Uşak'ta aşırı hız yaptığı otomobilinde cep telefonu ile oynarken yolun karşısına geçen üniversite öğrencisi İzmirli Buse Mısra Uğurlu (25) ile Balıkesirli Sude Ürer'e (23) çarparak öldüren alkollü sürücü Hüseyin Kaya, 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ailenin avukatı Erdem Demir de ödül gibi cezaya tepki gösterdi.

ÖDÜL GİBİ CEZAYA TEPKİ

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Hüseyin Kaya ile kazada ölen Mısra Buse Uğurlu'nun babası Levent Uğurlu, Sude Ürer'in babası Melih Reşat Ürer ve taraf avukatları yer aldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan sanık Kaya savunmasında pişmanlığını dile getirerek, "Manevra yaptım, elimden geleni yaptım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Buse Mısra Uğurlu'nun babası Levent Uğurlu ile Sude Ürer'in babası Melih Reşat Ürer, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Avukat Erdem Demir ise olayın bilinçli taksirle değil, olası kast ile değerlendirilmesi gerektiğini görüşünü yineledi. Mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Kaya'ya 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl, araç kullanırken telefonla oynadığı, alkollü olduğu ve hız yaptığı suçlamalarından da 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Uğurlu ve Ürer aileleri karara tepki gösterdi.

ARKADAŞIYLA YAZIŞMIŞTI

Olay geçen yıl 30 Mayıs'ta Uşakİzmir Karayolu'nda meydana gelmişti. Üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu ile Sude Ürer, market alışverişinden sonra yolun karşısına geçmek istemiş, sürücü Hüseyin Kaya idaresindeki otomobil ile genç kızlara çarpmıştı. Alkollü Kaya, kazadan önce 180 kilometre hıza çıkarak kadran fotoğrafını cep telefonu ile çekip arkadaşına atmıştı.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Yeni Asır'a konuşan İzmir Barosu avukatı Erdem Demir, mahkemenin takdirine saygılı olduklarını ancak hakkaniyet gereği yargılamanın kamu vicdanını tatmin edici bir nitelikte olması gerekirken burada sanık lehine, kamu vicdanını yaralayan bir karar çıktığını ifade etti. Demir, "Bizler olayın bilinçli taksir değil, olası kast ile değerlendirilmesi gerektiği görüş ve kanaatindeyiz. Savunmalarımızı mahkemeye beyan ettik. Olay yerinde keşif talebimiz reddedildi. Keşif talebimiz kabul edilmiş olsaydı, kusur oranı değişecek, ceza daha farklı olacaktı. Biz kaza değil, cinayet olduğunu düşünüyoruz. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

METİN BURMALI