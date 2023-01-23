İYİ partili meclis üyesi AK Parti’ye geçti

UŞAK Belediye Meclis Üyesi Uğur Keskin, İYİ Parti'den istifa ettikten yaklaşık 2 ay sonra AK Parti teşkilatına katıldı. 14 Aralık 2022'de Uşak İYİ Parti Belediye Meclis Üyeliği'nden istifa eden Uğur Keskin, İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti rozetini taktı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uğur Keskin ve bazı parti üyeleri katıldı. Törende konuşan Tuğrul, Mayıs ayında yapılması beklenen seçim için yoğun çalışmalar yaptıklarını ve bu çerçevede gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Tuğrul, Keskin'e parti rozetini taktı.



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