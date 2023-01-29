Her bir köşede aranıyordu! Ölü bulundu!

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 27 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Buğdaylı Mahallesi'nde önceki gün kaybolan Ali Kılınç'ı arama çalışmalarına devam edildi. Ekipler, Buğdaylı Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kaykıllı köyü yakınlarındaki arazide Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılınç'ın cenazesi Karahallı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buğdaylı Mahallesi'nde 27 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ali Kılınç'ın yakınları, durumu Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmişti. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Kılınç'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.