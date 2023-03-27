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Haberler Uşak Mesleğe yeni başlayan avukat evinde ölü bulundu

Mesleğe yeni başlayan avukat evinde ölü bulundu

27.3.2023

Mesleğe yeni başlayan avukat evinde ölü bulundu
Uşak'ta anne-babası ayrı olan ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Avukat Tevfik Otman yakınları tarafından evde asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Otman'ın öldüğü belirlendi. Tevfik Otman'ın 3 ay önce yemin ederek Uşak barosuna kayıt olduğu ve savcılık sınavına hazırlandığı belirtildi. Nöbetçi savcılık tarafından cenazesi incelenen genç avukat, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ
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