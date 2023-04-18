“Terör örgütlerinin yuvası CHP”

Bir dizi program dahilinde Uşak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kemalöz Pazar Yeri'ne kurulan 43 Yakuplar Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dağ, önemli demeçler verdi.

"TERÖRİSTLERİN UMUDU OLDU"

Dağ, ekonomi gibi alanlarda çözülmesi gereken sorunlar olduğunu, çözüm amaçlı adımları da yine kendilerinin atacaklarını belirtti. Yaşanılan süreci vatandaşların net bir şekilde gördüğünü söyleyen Dağ, CHP'nin de terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini, terör örgütü üyelerinin kendilerinden medet umduklarını ve vatandaşın bunlara izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Dağ "Yaşadığımız süreçleri vatandaşımız gayet iyi bir şekilde görüyor. Ama vatandaşımızın gördüğü çok net bir şey var ki, bunu da bize net bir şekilde ifade ediyorlar. Özellikle 7'li koalisyonun aday açıklamasından sonra Kandil'den yapılmış olan açıklamalar, heyecan duyduklarını ortaya koyan ifadeler, yine HDP'nin terörist başını özgürleştirme dönemi olacak şekilde ifadeleri, Pensilvanya'nın vatansızlarının '15 Mayıs'ta biz biletimizi aldık' ifadeleri. Burada 2 tane cumhurbaşkanı adayı var. Neyi ve kimi kast ettiklerini, kimin burada vaatler verdiğini çok net bir şekilde vatandaşımız görüyor" dedi.

"ABD'DE 8 SAAT NEREDEYDİ?"

Kılıçdaroğlu'nun, Amerika ziyareti sırasında 8 saat boyunca ortadan kaybolduğunu hatırlatan Dağ, "Bu 8 saatlik dönemde acaba kimlerle ne görüştü, hala açığa çıkmadı. Şimdi açığa çıkıyor ki her FETÖ üyesi neredeyse Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale gelmiş. Bu kadar olay yaşanırken Kılıçdaroğlu, 'Size ne kardeşim, biz burada seçim çalışması yapıyoruz' diyebiliyor mu, diyemiyor. İşin özeti şu; dün Cumhuriyet Mitingi düzenleyenler bugün '100 yılın cumhuriyetinden öç alacağız' diyenlere ağzını açamıyorlar. Gelinen noktada CHP ne yazık ki terör örgütlerinin yuvası haline gelmiştir. Bunu da vatandaşımız net bir şekilde görmektedir" ifadelerini kullandı.