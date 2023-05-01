Kontrolü kaybeden otomobil, hayvan yüklü kamyona çarptı: 5 yaralı

Uşak - Sivaslı yolu üzerinde hal pazarı yakınlarında meydana gelen kazada Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan B.Ş., kontrolündeki otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.Ü. idaresindeki büyük baş hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı.





İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücü ve 3 diğer yolcuyla birlikte kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.Ş.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.