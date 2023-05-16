Toprak altında kalan taş ocağı işçisi hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir taş ocağında işçi olarak çalışan İsmail Taran (49), henüz bilinmeyen bir sebepten, ocakta biriken toprağın kaymasıyla toprakların altında kaldı. Toprak altında kalan Taran, yaklaşık 4 saat sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taran, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taran'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.