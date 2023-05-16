  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Toprak altında kalan taş ocağı işçisi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan taş ocağı işçisi hayatını kaybetti

Uşak Sivaslı'da taş ocağında çalışan 49 yaşındaki işçi, yığılan toprağın altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından bulunan talihsiz işçi hayatını kaybetti.

İHA

16.05.2023, 13:30

Toprak altında kalan taş ocağı işçisi hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir taş ocağında işçi olarak çalışan İsmail Taran (49), henüz bilinmeyen bir sebepten, ocakta biriken toprağın kaymasıyla toprakların altında kaldı. Toprak altında kalan Taran, yaklaşık 4 saat sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taran, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taran'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA