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Haberler Uşak Dev Ayıpufu'nu bulan çiftçi hayrete düştü

Dev Ayıpufu'nu bulan çiftçi hayrete düştü

Uşak Sivaslı'da dağa mantar toplamaya giden Çiftçi Mustafa Teke, dev bir mantar buldu. Giant pufball olarak bilinen dev Ayıpufu mantarı tartıldığında ağırlığı tam 4 kilo 20 gram geliyor.

İHA

23.05.2023, 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 15:29

Dev Ayıpufu’nu bulan çiftçi hayrete düştü

Uşak'ın Sivaslı İlçesi Selçikler Beledisinde yaşayan çiftçi Mustafa Teke, Kocadağ mevkiinde yıllardır yaptığı gibi mantar toplamaya çıktı ama bu kez dev bir mantara rast geldi. Giant pufball olarak bilinen dev Ayıpufu mantarı genellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında çayırlarda, tarlalarda ve yaprak döken ormanlarda yaygın olarak bulunmasına rağmen, Mustafa Teke'nin bulduğu 4 kilo 20 gram ağırlığındaki mantara Uşak'ta ilk kez rastlandığı belirtildi.



Görenlerin, hayretler içerisinde kaldığı dev mantarı nasıl bulduğunu anlatan Mustafa Teke, "Yıllardır dağlarda mantar toplarım. Bu dev mantarı görünce önce ne olduğunu anlamadım. Sonra ilçem Sivaslı'ya getirdim. Burada yetkililer bunun Ayıpufu mantarı olduğunu söylediler. Bende mantarı görenlerde çok şaşırdık. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir mantar görüyorum" dedi.

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