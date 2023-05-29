Masaj salonunda müşteri dehşeti

OLAY, Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi'ne bağlı Barbaros Caddesi'nde bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonuna müşteri olarak gelen Naim Özgor ile salon sahibi Mustafa Onur arasında kavga çıktı.

Özay Kavcı

POLİSE TESLİM OLDU

KAVGANIN büyümesiyle masaj salonunun önünde bulunan aracından tabanca ve bıçak alarak geri gelen şüpheli Naim Özgor, işletme sahibi Mustafa Onur'un arkadaşı Özay Kavcı'yı kafasından tabancayla vururken işletme Mustafa Onur'u ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Onur'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Naim Özgor ise polise giderek teslim oldu. Zanlı, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAZIM YÖRÜKÇE