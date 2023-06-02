Benzinlikteki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

UŞAK'TA iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, 3 kişide de darp sonucunda yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken firar eden 1 şüpheli için arama çalışması başlatıldı. İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Uşak Üniversitesi yakınlarında bir benzinlikteki ofiste henüz bilinmeyen bir sebepten 2 grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların çekilmesiyle 2 kişi vurularak, 3 kişi de darp sonucunda yaralandı. Vurulan A.P. ve M.P.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken olay sonrasında firar eden 1 kişi için arama çalışması başlatıldı

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