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Haberler Uşak JASAT, 4 ilde hırsızlık yapan çeteyi çökertti

JASAT, 4 ilde hırsızlık yapan çeteyi çökertti

Uşak'ta jandarma ekipleri Uşak, Denizli, Kütahya ve Manisa’da güneş enerjisi panellerini çalan 12 kişilik suç örgütünü yaptığı operasyonla çökertti. Manisa'da saklandığı tespit edilen şüphelilerin 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA

09.06.2023, 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 12:23

JASAT, 4 ilde hırsızlık yapan çeteyi çökertti

Uşak'ta merkeze bağlı Karlık köyünde ikamet eden İsmail Uğur'un (61), 16 adet Güneş Enerji Santrali (GES) paneli çalındı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine şikayette bulunmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti. Uşak, Denizli, Kütahya ve Manisa'da çeşitli hırsızlıklara karıştığı tespit edildi.

12 şüphelinin Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli çaldıkları GES panelleriyle birlikte yakalandı. GES panelleri Uğur'a teslim edilirken 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. GES panelleri teslim edilen İsmail Uğur, panelden elde edilen suyun hayır için kullanıldığını ve bir damlasının boşa gitmediğini ifade etti. JASAT ekiplerinin 1 yıla yakın süre yapılan çalışma sonrasında şüphelileri yakalandığını ifade ederken çalışmada emeği geçen ekiplere de teşekkür etti.

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