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Haberler Uşak Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 kişi yaralı

Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 kişi yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI

9.6.2023

Gazete

Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 kişi yaralı
Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bıçaklanan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer 3 yaralının ise durumunun hafif olduğu öğrenildi. Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi 1. Ferah Sokak'ta 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada Z.S.K. bıçaklanarak yaralanırken diğer 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbarlar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bıçaklanan yaralının hayati tehlikesi bulunurken 3 diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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