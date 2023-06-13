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Haberler Uşak Uşak’ta moda rüzgarı esiyor

Uşak’ta moda rüzgarı esiyor

13.6.2023

Gazete

Uşak’ta moda rüzgarı esiyor
Uşak'ta ikincisi düzenlenen ModaFest, tüm hızıyla devam ediyor. Moda'dan sanata, güzellikten sağlığa pek çok alanda ilgililerini bekleyen Moda- Fest'e, Ünlü Şef Arda Türkmen başarılı Yazar Hakan Mengüç ve Türkiye'nin sevilen sesi Tuğçe Kandemir konuk oldu. Arda Türkmen, ModaFest sahnesinde sevenleriyle buluşarak, yemeklerin püf noktalarından ve yemek yapmayı ne kadar sevdiğinden bahsetti. Günün sonunda ise Atapark Konser Alanı'nda sevenleriyle bir araya gelen Tuğçe Kandemir, dillere dolanan şarkılarıyla sahne aldı.
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