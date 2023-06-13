Uşak’ta moda rüzgarı esiyor

Uşak'ta ikincisi düzenlenen ModaFest, tüm hızıyla devam ediyor. Moda'dan sanata, güzellikten sağlığa pek çok alanda ilgililerini bekleyen Moda- Fest'e, Ünlü Şef Arda Türkmen başarılı Yazar Hakan Mengüç ve Türkiye'nin sevilen sesi Tuğçe Kandemir konuk oldu. Arda Türkmen, ModaFest sahnesinde sevenleriyle buluşarak, yemeklerin püf noktalarından ve yemek yapmayı ne kadar sevdiğinden bahsetti. Günün sonunda ise Atapark Konser Alanı'nda sevenleriyle bir araya gelen Tuğçe Kandemir, dillere dolanan şarkılarıyla sahne aldı.

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