‘Yılan bebek’ Gökdeniz’in babasının açtığı ’soybağının reddi’ davasında karar verildi

Uşak Eşme'de 25 Ocak 2021'de, Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz bebeğin annesi Ela Fidan (28) ile babası Musa T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba Musa T., aynı mahkemede soybağının reddi davası açtı. Musa.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi. Bunun üzerine anne Ela Fidan, daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çift DNA' davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu. Avukatlar Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, Ela Fidan'ın avukatlığını üstlenirken; 18 Nisan 2022'de, mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi talebinde bulundu.