‘Yılan bebek’ Gökdeniz’in babasının açtığı ’soybağının reddi’ davasında karar verildi

'ELA OĞLU İÇİN SAVAŞÇIYA DÖNÜŞMÜŞ ÇOK GÜÇLÜ, ÇOK ZEKİ BİR KADIN'

Avukat Zeynep Avcı, "Ela'ya hayranım. Ela gibi annelerimizi her konuda sarıp, sarmalamalıyız. Ela oğlu için savaşçıya dönüşmüş çok güçlü, çok zeki bir kadın. Muhteşem bir anne. Bunlar, kadın çocuk namus ile ilgili davalar. Hatta namus cinayetlerinin hala işlendiği de düşünüldüğünde yaşam hakkı ile ilgili konular. Adalet kavramı taviz verilebilecek, geciktirilecek bir konu değil. Kararda her zaman hukuki bilgi ve yeterlilik şart ama bir o kadar da vicdan olması gerekiyor. Her davanın olmazsa olmazı bu koşullar. Bu tür davalarda ayrıca öncelikli ve şart. Bu nedenle bununla ilgili kamuoyu spotları oluşturulmalı, yeni yasal düzenlemeler yapılmalı, toplumun gündemine bu tür konuların alınması öncelikli olmalıdır" diye konuştu.