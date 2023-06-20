Evladını reddeden babaya DNA şoku

UŞAK'IN Eşme ilçesinde nadir görülen bir deri hastalığı olan, halk arasında 'yılan bebek' denilen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babası Musa T.'nin (32) açtığı soybağının reddi davası, 2,5 yıl sonra sonuçlandı. Dava istinaf yolu açık olmak üzere reddedilirken, anne Ela Fidan (28), "Babasının bu davayı açmasıyla, namusum ve gururumu ayaklar altına alındı. Fakat endişelenmem gereken asıl konu bu değildi. Her ne kadar bu durumun canımı yaksa da beni korkutan tek şey oğlumdan alınacak kan örneğiydi. Ben, Gökdeniz'in cildi kanamasın diye saat başı kremleme işlemi yaparken, babasının acımasızca davranması çok yüreğimi yaktı" dedi.

Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davada karar, 14 Haziran'da çıktı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına annesi, avukatları Ahmet Ocak, Zeynep Avcı ve Ali Arık katıldı. Hakim, Musa T.'nin çocuğun babası olmadığı yönünde açtığı davanın reddine karar verdi.