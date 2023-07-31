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Uşak'ta kaza! Tarlaya uçan araçtaki 5 kişi yaralandı

Uşak’ın Ulubey ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil kaza yaptı. Meydana gelen olayda tarlaya uçarak takla atan otomobilde bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Uşak’ta kaza! Tarlaya uçan araçtaki 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Ulubey istikametine doğru giden N.U. idaresindeki 11 SH 898 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç taklalar atmaya başladı. Tarlaya uçarak ters duran aracın içerisinde bulunan sürücü N.U ve yolcu konumunda bulunan H.U, D.U, F.Ç.U ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yolcu konumundaki R.K.'nın durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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