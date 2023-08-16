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Haberler Uşak Drift atarken yakıt pompasına vurdu

Drift atarken yakıt pompasına vurdu

RAMAZAN AYDEMİR
Drift atarken yakıt pompasına vurdu
UŞAK'TA akaryakıt istasyonunda drift atan araç, yakıt pompasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi. Kaza, Uşak-İzmir karayolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki otomobil, drift atmaya çalıştı. Araçtaki İ.Y. (17) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu. Ayrıca araç trafikten 2 ay men edildi. Kaza anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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