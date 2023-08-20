Kavşakta çarpıştılar

UŞAK'TA iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Uşak'ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre A.S. (51) idaresindeki otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada sürücü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı