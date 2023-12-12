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Haberler Uşak Bakkala giren müşteri buldu... Bıçaklanan dükkan sahibi hayatını kaybetti

Bakkala giren müşteri buldu... Bıçaklanan dükkan sahibi hayatını kaybetti

Uşak’ta bakkala giren bir müşteri yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu ilgili ekiplere bildirdi. Bıçaklandığı belirlenen dükkan sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Bakkala giren müşteri buldu... Bıçaklanan dükkan sahibi hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakkala alışveriş yapmak için giren E.P., bakkal içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. E.P. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından bıçaklananın bakkal işletmecisi olan Rıdvan Saso (38) olduğu tespit edildi.

112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Saso'yu Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Saso kurtarılamadı. Öte yandan polis ekiplerince şüpheli veya şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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