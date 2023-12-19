Meral Akşener’den İYİ Parti’ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'taydı. Partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'in gündeminde, partisinde son dönemde yaşanan istifa dalgası vardı. Oldukça sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, açık açık savaş ilanı vurgusu yaptı.

Akşener, "Dün akşam bir televizyon programında konuşuldu hem Ankara hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Benim bilgim yok. Teşkilat Başkanı beyfendinin bilgisi yok, Yerel Yönetimler Başkanı burada onun bilgisi yok. Belediye Meclis Üyesi parti adına diplomasi yapıyor. Nasıl oluyor bu. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Ankara'yı İstanbul'u isimlerine kadar paylaşmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NDE İSTİFA EDEN İBRAHİM ÖZKAN İTİRAF ETMİŞTİ: İMAMOĞLU İLE...

Meral Akşener, bu sözleriyle İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı hedef aldı. Daha önce CHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan İbrahim Özkan, katıldığı canlı yayında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yaptığını açıkladı. "İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu" anlattı.

İşte bu sözleri İYİ Parti'yi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, kapılı kapılar ardında kendisinden habersiz aday pazarlığı yapan Ekrem İmamoğlu ile İbrahim Özkan'a operasyon mesajı yolladı.