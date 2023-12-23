Uşak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Musa Demir (49) idaresindeki 01 AHT 271 plakalı TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

İhbar üzeri olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Musa Demir'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan dolayı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.