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Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere, Musa Demir (49) idaresindeki tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

İhbar üzeri olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Musa Demir'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kazadan dolayı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

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