Vali Ergün Yeni Asır’a konuştu: Uşak turizm kenti olacak

Uşak Valisi olarak geçtiğimiz yıl Mayıs'ta göreve başlayan Turan Ergün, kente geldiği ilk gün yaptığı açıklamada halkla iç içe bir vali olacağını belirtmişti. Vali Ergün, ilde sıcakkanlılığı, mütevaziliği ve güler yüzlülüğü ile tanınır oldu.Birçok ilçede kaymakamlık görevini başarı ile üstlenen ve Vali olarak ilk kez Uşak'a atanan Turan Ergün, Uşaklılarla çabuk kaynaştı. Vatandaşlarla her gittiği yerde sohbet edip talepleri dinleyen Vali Ergün, iletilen sorunların çözümü konusunda gerekli makamlarla iletişime geçerek talimatlar veriyor.

YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

Uşak Valisi Turan Ergün, şehirde bu yıl yapılan toplam kamu yatırımlarının 8 milyar 777 milyon 304 bin TL proje değerine sahip olduğuna dikkat çekti. Vali Ergün, "Ankara- Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu ilimizin öncelikli yatırımları arasında ilk sırada. Uşak Valiliği olarak ilimizde bulunan birçok tarihi ve turistik mekanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. İlimizin turizm destinasyonu açısından önem taşıyan Ulubey İlçesi'nde bulunan Blaundos Antik Kenti, 12 aylık kazı statüsündedir. Arkeolojik kazı çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Turan Ergün, çalışmalarını Yeni Asır muhabirimiz Kazım Yörükce'ye anlattı

Vali Ergün, bunun yanı sıra bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle Uşak konulu film yarışması ve sinema haftası etkinlikleri düzenlendiğine ve buradaki amacın şehrin tarihi değerlerini sinematografik anlatıyla buluşturmak olduğuna dikkat çekti.

PROJELER TAMAMLANDI

ÖNEMLİ projelere imza attıklarını belirten Vali Ergün, şunları ekledi: "Zafer Kalkınma Ajansı'ndan alınan proje desteği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eş finansmanı ile yürütülen "Blaundos Antik Kenti Kazı Evi ve Karşılama Ünitesi" projesi tamamlandı. Valiliğimizce hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı'da" projesi kapsamında yürüyüş parkurları ve parkurlar üzerinde dinlenme alanları, seyir terasları, tabelalar yapıldı."