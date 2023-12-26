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Haberler Uşak Şüpheliler yakalanınca polis aracını yumrukladı

Şüpheliler yakalanınca polis aracını yumrukladı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Şüpheliler yakalanınca polis aracını yumrukladı
Uşak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şüpheliler, yakalandıkları yerde araçtan inerek polis aracını yumrukladılar. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Orhan Dengiz Bulvarı'nda seyir halindeyken şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil uzun kovalama sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakalandı. Araçtan inen N.Y. ve B.Y. polis aracına yumrukla saldırarak aracın ön camını kırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, saldırganlar gözaltına alındı.
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