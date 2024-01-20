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Uşak'ta feci kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Olay sonucu 7 kişi yaralanırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Uşak’ta feci kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Uşak'ta Sivaslı karayolunda Cezaevi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (60) idaresindeki 26 ADS 597 plakalı otomobil ile M.K. (40) kontrolündeki 64 BH 736 plakalı midibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü A.Ş., otomobildeki yolcu konumunda bulunan B.Y. (19), S.B. (49) ve A.T.Y. (23) ve işçi servisinde yolcu konumunda bulunan D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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