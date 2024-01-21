Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

UŞAK'TA otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (60) idaresindeki otomobil ile M.K. (40) kontrolündeki midibüs çarpıştı. İtfaiye ekiplerince otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü A.Ş., otomobildeki yolcu konumunda bulunan B.Y. (19), S.B. (49) ve A.T.Y. (23) ve işci servisinde yolcu konumunda bulunan D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) çevredeki hastanelere kaldırıldı.