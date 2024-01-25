Çakın: Uşak için ilk günkü gibi heyecanlıyız

CUMHUR İttifakı Uşak Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı. 2019 yerel seçimlerinde başarılı bir seçim dönemi geçirip belediye başkanı seçilen ve 5 yıllık dönemde önemli projelere imza atan AK Partili Çakın, ikinci dönemi için kolları sıvadı. Başkan Çakın, ilk ziyaretini Şekerevleri esnafına yaptı.

Mahalle, mahalle gezip esnafların dertlerini dinleyen Başkan Çakın, "Şekerevleri'ndeki esnaflarımızı ziyaret edip hayırlı işler diledik. Ziyaretlerimiz boyunca hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik, yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri aktardık. Uşakımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Uşak'taki Oda ve STK başkanları ve temsilcilerini Atapak Çayzade'de kahvaltıda bir araya gelen Başkan Çakın, "Toplumumuz her kesimine temas etme noktasında adeta köprü görevi gören STK'larımıza projelerimizden bahsettik ve taleplerini dinledik" dedi.