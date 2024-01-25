  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Ekiplerden kaçak silah baskını

Ekiplerden kaçak silah baskını

MURAT ŞENBAKLAVACI
Ekiplerden kaçak silah baskını
UŞAK'TA uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 100 adet kaçak silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA