Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

UŞAK'TA yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Olay, Uşak merkeze bağlı Köme Mahallesi 1. Irak Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. yalnız yaşayan Fatma Yasemin Yılmazoğlu (49) komşuları bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Yılmazoğlu'nun kanepe üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Yasemin Yılmazoğlu'nun ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.