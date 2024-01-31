  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

MURAT ŞENBAKLAVACI
Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
UŞAK'TA yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Olay, Uşak merkeze bağlı Köme Mahallesi 1. Irak Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. yalnız yaşayan Fatma Yasemin Yılmazoğlu (49) komşuları bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Yılmazoğlu'nun kanepe üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Yasemin Yılmazoğlu'nun ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA