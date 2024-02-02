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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

MURAT ŞENBAKLAVACI
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
UŞAK'TA uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 577 adet Ecstasy, 70 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 2 parça A4 bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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