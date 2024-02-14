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Haberler Uşak MHP’li Ateş Uşak’ta gövde gösterisi yaptı

MHP’li Ateş Uşak’ta gövde gösterisi yaptı

RAMAZAN AYDEMİR
MHP’li Ateş Uşak’ta gövde gösterisi yaptı
MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Sezer Ateş, seçim çalışmaları kapsamında İsmetpaşa caddesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde adeta gövde gösterisi yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı esnaf ziyaretinde konuşan Ateş, "Belediyeyi aldığımızda Uşak'ta eser belediyeciliğini başlatacağız" dedi. Yüzlerce kişinin katıldığı esnaf ziyaretinde Ateş'e İl Başkanı Ümit Arslan, İlçe Başkanı Mustafa Balta, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gürkan Uğrasız ve KAÇEP Başkanı Gülcan Mavive eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Ateş, MHP olarak belediye başkanlığı için en iddialı parti olduklarını ifade etti.
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