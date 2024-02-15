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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

RAMAZAN AYDEMİR
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
UŞAK merkezli sokak satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Uşak, Bursa ve İzmir'de toplamda 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucu 313 gram metamfetamin, 18 adet farklı ebatlarda A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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