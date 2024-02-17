  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta tekstil fabrikasında kazan patladı! 1 İşçi hayatını kaybetti

Uşak'ta tekstil fabrikasında kazan patladı! 1 İşçi hayatını kaybetti

Uşak'ta iplik üretimi yapan bir tekstil fabrikasında deneme amaçlı çalıştırılan kazanda meydana gelen patlama nedeniyle 48 yaşındaki Sinan Reşit Ekiz hayatını kaybetti.

AA
Uşak’ta tekstil fabrikasında kazan patladı! 1 İşçi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında kurulumu yapılan kazanın patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada yeni kurulan ve deneme amaçlı çalıştırılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazanın kapağının isabet ettiği Sinan Reşit Ekiz'in (48) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ekiz'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA