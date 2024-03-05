Gençlerin sokak kavgasında acı son

UŞAK'TA yolda karşılaşan Mustafa Mert Yıldırım (22) ile Berat A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y. arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavganın büyümesi üzerine Berat A., Mustafa Mert Yıldırım'ı ayağından bıçakladı. Olaydan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine Mustafa Mert Yıldırım hastaneye kaldırılırken olaya karışan diğer kişiler kayıplara karıştı. Bıçağın atar damara geldiği Yıldırım tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Berat A., A.Y, Y.K. ve S.E.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliye sevk edilen zanlılardan Berat A. ve A.Y tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.E.Y. ve Y.K. ise serbest bırakıldı.