Otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

UŞAK'TA iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Eşme-Kula karayolu Kıran köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, M.Ç.'nin eşi Fatma Çümen (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.