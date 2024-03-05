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Haberler Uşak Otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
UŞAK'TA iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Eşme-Kula karayolu Kıran köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, M.Ç.'nin eşi Fatma Çümen (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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