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Uşak'ta ilginç olay! Kız istemeye gidip kitap okudular

Uşak'ta kız isteme merasiminde ilginç bir an yaşandı. Damat adayının ilkokul 2. sınıfa giden yeğeninin kitap okuma saatinin gelmesi sebebiyle, kız istendikten sonra aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.

AA
Uşak’ta ilginç olay! Kız istemeye gidip kitap okudular

Uşak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi. Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi. Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

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