Hukuk mücadelesini kazandı

Uşak'ta Serebral Palsi hastası ve otizmli oğlu Mustafa Kılınç'ın rehabilitasyon merkezinde işkence gördüğünü iddia eden anne Emine Kılınç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık dava açmak yerine, anneye uzlaşmaya gitmesini önerdi.

Savcının uzlaşın önerisini reddeden ve şikayetçi olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı için kahrolan anne Kılınç'ın imdadına Yeni Asır yetişti. Yeni Asır, annenin feryadını tüm Türkiye'ye duyurdu. Büyük ses getiren haberin ardından Adalet Bakanlığı hemen devreye girdi.

Anne Emine Kılınç'ın feryadını Yeni Asır tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Emine Kılınç, 2019 yılında Uşak'ta bir rehabilitasyon merkezine giden engelli oğlunun dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Fakat çıkan ilk kararda 'Uzlaşmaya gidin' denildi. Bunun üzerine isyan eden anne olayın peşini bırakmadı.

Mustafa Kılınç, gittiği rehabilitasyon merkezinde şiddet görmüştü.

SON CELSEDE GELEN KARAR

İddianame jet hızıyla hazırlanırken, dava görülmeye başlandı. Mahkemeye Adli Tıp Kurumu'ndan küçük Mustafa'ya uygulanan şiddetle ilgili beklenen rapor ulaştı. Raporda çocuğun vücudundaki morlukları tek başına kendisinin yapmasının mümkün olmadığı, başkaları tarafından olayın gerçekleştirildiği ifade edildi. Rapor, küçük çocuğa uygulanan şiddeti gözler önüne sererken mahkeme heyeti son celsede davayla ilgili kararını açıkladı. Rehabilitasyon merkezi sahibi Ramazan Özdemir ile müdür Tuğçe Nur Özkan 166 gün karşılığı 3320 lira adli para cezasına çarptırılırken, Gizem E., Sevde Nehir Ö. ve Sevilay B. beraat etti.

'166 GÜN YETERSİZ'

SANIKLARA verilen cezaları yetersiz bulduğunu dile getiren anne Emine Kılınç, "Oğlumun darp edildiğinden emindim. Bu karar benim haklılığımı ispat etti. Adalet yerini buldu. Ancak verilen ceza yetersiz. Bu şiddetin cezası 166 gün mü? Tüm sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayrıca verilen cezalar az olduğu için bu kişilerin tekrar bu işi yapmalarına engel değil. Tek isteğim oğlumun yaşadığı acıyı başka çocuklar yaşamaması. Bu yüzden istinafta karara itiraz edeceğiz" dedi.