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Haberler Uşak Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Son dakika Uşak haberleri... Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

AA
Uşak’ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Uşak'ta hastanenin otoparkında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi.

Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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