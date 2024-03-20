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Uşak'ta motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Uşak'ta otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

İHA
Uşak’ta motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi 7. Site Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A.Y. (16) idaresindeki 64 SD 889 plakalı motosiklet sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Ö.F.Ç. (26) kontrolündeki 64 KN 200 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerince ise otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

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