“Uşak’ı marka şehir yapacağız”

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerini Yeni Asır'a anlattı. Sosyal belediyeciliğin güçlenerek süreceğine işaret eden Çakın, gençlere ve emeklilere yönelik projelerini açıkladı.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ

PROJELERLE ilgili bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını, Uşaklı hayırseverlerin de ciddi katkılar sağladığını anlatan Çakın, "Bugün hangi mahalleye gitsek, kiminle görüşsek, anlatacak bir projemiz ve gerçekleştirmiş olduğumuz bir eserimiz var. Arkamızda kapı gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümetimiz var." dedi. Emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına bir süredir çeşitli projeler planladıklarını belirten Başkan Çakın, iki müjdeyi arka arkaya paylaştı. Kayaağıl Termal Tesis ile ilgili paylaşım yapan Çakın, Mayıs itibariyle Kayaağıl Termal Tesisleri'nin emeklilere ücretsiz olacağını açıkladı.

GENÇLER DE UNUTULMADI

BAŞKAN Çakın aynı tarihten itibaren Kayaağıl Termal Apartlarda konaklamak isteyen emeklilere de yüzde 50 indirim uygulanacağını kaydetti. Gençler için şehre beş yılda birçok tesis kazandıran ve etkinlikler gerçekleştiren Başkan Çakın, eğitimden sportif ve sosyal yaşama kadar sağlanan desteklere bir yenisini daha ekliyor. Uşak Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde Mayıs'tan itibaren öğrencilere yüzde 50 indirim uygulanacağını belirten Başkan Çakın, güçlü bir kent oluşturmak olduğunu da ifade etti.