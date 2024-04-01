Uşak’ta başkan değişti

Uşak'ta oy kullanma işlemleri dün saat 17.00 itibariyle sona erdikten sonra oyların sayılmasına geçildi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Uşak'ta da sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri sorunsuz gerçekleşti. Okullardaki sandık görevlileri oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına başladı. Öte yandan Sandık ve parti görevlilerinin eşliğinde zarflar tek tek sandıklardan çıkarılarak sayılmaya başlanırken, güvenlik güçleri sayımın devam ettiği merkezlerde güvenlik tedbirlerine devam etti.

Özkan Yalım

VALİ ERGÜN EŞİYLE OY ATTI

KENTTE, Uşak Valisi Turan Ergün ve siyasi parti temsilcileri ile adaylar da oylarını kullandı. Vali Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'na gelerek 1096 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Ergün sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi.

Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ergün; "Şu an emniyet ve jandarmamızın bütün personeli görevde. İlimizde seçim süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan başladı. Vatandaşlarımız oy kullanmaya devam ediyorlar. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona eriyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de, alınan bu tedbirler yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." dedi.

5 İLÇENİN 4 AK PARTİ'DE

KESİN olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti-MHP'nin ittifak yapmadığı illerden biri olan Uşak'ta belediye başkanı değişti. Seçim, 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak TBMM'de görev alan Özkan Yalım ile AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın arasında geçti. Yüzde 42 oy oranı ile Özkan Yalım, seçimi önde tamamladı. Uşak'ın 5 ilçesinin kesin olmayan sonuçlara göre, üçünde AK Parti, 2 ilçesinde CHP ve bir ilçesinde ise bağımsız aday kazandı.