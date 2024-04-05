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Uşaklı astronot

Uşak'ta okulda uyum problemi yaşadığı için götürüldüğü pedagogda üstün zekalı olduğu tespit edilen Umut Can Yıldız, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya rakip çıktı. NASA eğitimine kabul edilen küçük çocuk ailesi ve öğretmenlerine gurur yaşattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
Uşaklı astronot

Uşak'ta Ayşe Yıldız'ın 11 yaşındaki oğlu Umut Can Yıldız, başarı öyküsüyle herkesin takdirini topluyor. Doğduktan kısa süre sonra babasını amansız hastalık nedeniyle kaybeden Umut Can'ı büyütmek için tek başına mücadele veren anne Ayşe Yıldız, okulda arkadaşlarıyla uyum problemi yaşadığı için pedegoga götürdüğü oğlunun IQ'sunun 134 olduğunu öğrendi. Ve genç anne, oğlunun uygun eğitim alabilmesi için onu üstün zekalılar okuluna yazdırdı.

UZAYA GİTMEK İSTİYOR

İşte bu okul, küçük Umut'un hayatını değiştirdi. Burada aldığı astronomi derslerine yoğun ilgi gösteren Umut, astronot olma hayalini gerçekleştirmek için önemli bir aşama kaydetti. NASA'nın üstün yetenekli çocuklara yönelik uzay eğitimini almaya hak kazanan küçük çocuk, 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında ABD'deki Kennedy Space Center'da eğitim alacak. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Türkiye'yi uzayda temsil etmek istiyorum" diyor.

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