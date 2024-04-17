Uşak’ta 5 dükkan mühürlendi

UŞAK'TA sığınmacıların iş yerleri, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Mührü kıranların, savcılığa şikayet edileceği belirtildi. CHP'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım, kentteki bazı dükkanları mühürlemek için harekete geçti. Başkan Yalım, zabıtaların mühürlediği dükkanları yerinde inceledi. Mühürleme işlemi, Uşak Belediyesi'nin X hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, mühürleme işlemlerine ilişkin anlar yer alıyor. Söz konusu paylaşım için "Sığınmacı kişiler tarafından açılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi" denildi. Özkan Yalım ise, "Kendi vatandaşımız vergi levhasıyla birlikte devlete vergisini öderken, bazılarının kendi kafasına göre gelip iş yeri açmasına engel olacağımı söylemiştim. Burada dükkanın çalışmaması vesaire değil; ruhsatsız, vergi dairesine kaydolmadan iş yaptırmayacağımızı herkes biliyor" dedi.